تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام سيراليون.. محمد صلاح يقود الهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - يحل منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، ضيفًا ثقيلًا مساء اليوم الأحد، مع نظيره منتخب سيراليون، في مهمة جديدة لبحث تأمين صدارة المجموعة الأولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة سيراليون

من المتوقع أن يبدأ البرتغالي روي فيتوريا بتشكيل متوازن خارج الديار للعودة بالثلاث نقاط، ليكون التشكيل المتوقع كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي، محمد عبدالمنعم، علي جبر، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو.

في الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، تريزيجيه.

موعد مباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026

تنطلق مباراة مصر وسيراليون، في تمام الساعة السادسة مساءً اليوم 19 نوفمبر 2023 بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وسيراليون اليوم

تُنقل مباراة مصر وسيراليون، عبر فضائية ON Time Sports HD 1 وSSC 1 و5 HD.

معلق مباراة مصر وسيراليون اليوم

يتولى مشاري القرني مهمة التعليق على المباراة على شبكة قنوات SSC، فيما لم يعلن حتى الآن عن معلقي قناة أون تايم سبورتس.