منتخب مصر يواجه تونس في دورة شمال إفريقيا للشباب

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد المنتخب المصري للشباب مواليد 2005 لمواجهة قوية ومثيرة أمام نظيره التونسي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة شمال إفريقيا، والتي تستضيفها تونس خلال الفترة الحالية.

ويبحث الفراعنة بقيادة المدرب الشاب وائل رياض "شيتوس" في تحقيق نتيجة إيجابية خلال مواجهة اليوم، والتي ستشهد قوة وحماس على الصعيد الفني بإعتبار نسور قرطاج أحد أفضل منتخبات القارة.

وشهدت مواجهة المنتخب الوطني في الجولة الأولى تعادلًا مع نظيره الليبي بدون أهداف، بينما حقق الفوز على منتخب الجزائر بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي ظهر خلالها الفراعنة بمستوى قوي.

موعد مباراة مصر وتونس في دور شمال إفريقيا للشباب

تنطلق مواجهة منتخب مصر أمام تونس في الثالثة من عصر اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة، حيث يتنافس المنتخبان على الفوز.

وتقام بطولة شمال أفريقيا في الأراضي التونسية في الفترة من 11 حتى 23 نوفمبر الجارى، حيث ستكون اختبارًا جادًا وقويًا للاعبي الفراعنة، والتي من المؤكد أن يكون بعضهم نواة للمنتخب الأول في المستقبل القريب.

قائمة منتخب الشباب

وشمت قائمة منتخب الشباب كل من: حراسة المرمى: عبدالمنعم تامر، أحمد وهبة، أحمد جابر.

خط الدفاع: معتز محمد، أحمد عابدين، حسام عوض الله، محمد سمير، يوسف عبدالحفيظ، حسن أبو المعاطي، مهاب سامي.

خط الوسط: مروان محمود، أحمد خالد كباكا، فارس خالد، محمد السيد، هادي عامر، عمرو خالد، عمر خضر.

خط الهجوم: مهند محمد، كريم سعيد، محمد زعلوك.