شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يؤجل اجتماع لجنة البث والاستثمار بسبب مرض العامرى فاروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل مسئولو اتحاد الكرة الطائرة خطاباً للأندية يفيد بعدم تصوير أى فيديوهات أو صور بالمباريات لحين عقد اجتماع لجنة البث والاستمثار بالاتحاد التى تم تشكيلها فى الجمعية العمومية الأخيرة للاتحاد برئاسة العامرى فاروق نائب رئيس النادى الأهلى.

وتم تأجيل انعقاد اجتماع لجنة البث بسبب مرض العامرى فاروق والذى لحق به مؤخرا ودخل فى غيبوبة تامة.

وأجرى العامري فاروق خمس عمليات جراحية قبل أن يُصاب بالتهاب رئوى، بعدما فوجئ الفريق الطبي المُعالج بوجود تجمع دموى فى المخ خلال الساعات الماضية ليضطر الأطباء لإدخال نائب رئيس الأهلي غرفة العمليات مجدداً.

وتعرض العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي لوعكة صحية خلال تواجده فى النادي ظهر الثلاثاء الماضى، وتم نقله لأقرب مستشفى من أجل الخضوع لفحوصات وتحاليل للاطمئنان عليه.

وحرص مجلس إدارة النادي الأهلي على ترك الكرسي الخاص بالعامري فاروق نائب رئيس النادي فارغًا خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية الذي عقد بمقر النادي مساء أمس السبت، في ظل تغيبه عن حضور اجتماع العمومية بسبب مرضه فى ظل معاناته من أزمة صحية.