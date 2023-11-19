شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لمنتخب الشباب أمام تونس.. عبد الله وخضر وزعلوك فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثالثة عصر اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء الذى يجمع منتخب مصر للشباب مع نظيره التونسى فى ثالث جولات بطولة شمال أفريقيا المقامة في تونس، بعدما واجه شباب الفراعنة منتخبي ليبيا والجزائر في الجولتين الأولى والثانية.

ومن المتوقع أن يبدا المنتخب مواجهة تونس بتشكيل مكون من: عبد المنعم تامر في حراسة المرمي، معتز محمد، حسام عوض الله، يوسف السيد، حسن أبو المعاطي، أحمد كباكا، عبد الرحمن خالد، محمد السيد، محمد عبد الله، عمر خضر، محمد زعلوك.

تعادل منتخب مصر فى مباراته الأولى من البطولة أمام ليبيا بهدف لكل فريق، قبل أن يحقق انتصاراً مثيراً على الجزائر بثلاثية دون رد مساء الجمعة.

وسجل أهداف مباراة منتخب مصر ضد الجزائر كل من اللاعب عبد الرحمن خالد محمود، ومحمد عبد الله، وأحمد خالد كباكا.

وسيكون منتخب مصر للشباب اليوم أمام اختبار صعب أمام أصحاب الأرض، وحامل لقب النسخة الماضية من المسابقة.

ويعتلى منتخب تونس صدارة بطولة شمال أفريقيا برصيد 6 نقاط، يليه المغرب بنفس الرصيد من النقاط، ويأتى منتخب مصر ثالثاً برصيد 4 نقاط وفى المركز الرابع يتواجد منتخب ليبيا برصيد نقطة واحدة ويحل المنتخب الجزائري فى المركز الأخير دون نقاط.