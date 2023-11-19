شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج استشفائى ينتظر نجوم الأهلى فى بداية الاستعداد لمواجهة ميدياما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، برنامجاً استشفائياً للاعبيه لاستعادة الفورمة الفنية والبدنية بعد انتهاء فترة الراحة، وذلك فى مستهل رحلة المارد الأحمر استعداداً لمواجهة ميدياما الغانى.

ويستأنف فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر تدريباته اليوم، الأحد، باستاد مختار التتش بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية لمدة أسبوع عقب التعادل مع الجونة بهدف لكل فريق في الدوري المصري

ويستضيف الأهلي فريق ميدياما الغاني فى مباراة الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا، السبت المقبل فى التاسعة مساءً بالقاهرة.

ويعود المارد الأحمر لاستئناف تدريباته بدون لاعبيه الدوليين، وعلى رأسهم خماسى منتخب مصر محمد الشناوى ومحمد عبد المنعم ومحمد هانى ورامى ربيعة ومروان عطية بجانب الثنائى المالى أليو ديانج والجنوب أفريقى بيرسى تاو.

ويخضع لاعبو الأهلى لقياسات وزن قبل انطلاق أول مران، للوقوف على حالتهم البدنية قبل بدء الاستعداد لمواجهة بطل غانا.