شوبير يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامى أحمد شوبير عن آخر تطورات الحالة الصحية لـ العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى الذي يمر بأزمة صحية حرجة.

وخلال تقديم برنامجه الإذاعي عبر "أون سبورت إف إم" صباح اليوم الأحد، قال شوبير: "هناك تحسن بسيط فى حالة العامرى فاروق، وأعرف كل تفاصيل المرض ولكن نزولا على رغبة عائلة العامرى فاروق، فلن أكشف أى تفاصيل ولكن هى رغبتهم الوحيدة أن نشاركهم الدعاء له بالشفاء".

وأضاف حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق: "انتهت العمليات الجراحية للعامري فاروق، وحالته لم تكن مستقرة ولكن ليلا عاد الاستقرار المعقول نسبياً، ويخضع نائب رئيس مجلس إدارة الأهلى للأشعة والتحاليل بشكل مستمر وهو لا يزال فاقد الوعى".

وتابع: "الأطباء فكروا فى نزع جهاز التنفس عن العامري فاروق ولكنهم تراجعوا عن موقفهم وفضلوا التمهل على حالته، وتم سحب المادة المخدرة من جسده والأطباء بيقولوا كل شوية 48 ساعة حرجة، الدعوات لا تنقطع وأملنا فى الله كبير أن يمن عليه بالشفاء".

وأكمل شوبير: "بعض أعضاء مجلس إدارة الأهلى لا يغادرون المستشفى ويقيمون بشكل دائم هناك للاطمئنان على العامري فاروق".

ووفقا لصحيفة "اليوم السابع"، فقد أجرى العامري فاروق 5 عمليات جراحية قبل أن يُصاب بالتهاب رئوي، بعدما فوجئ الفريق الطبي المُعالج بوجود تجمع دموي فى المخ خلال الساعات الماضية ليضطر الأطباء لإدخال نائب رئيس الأهلي غرفة العمليات مجدداً.

وكان العامري فاروق قد تعرض لوعكة صحية خلال تواجده في النادي ظهر الثلاثاء الماضى، وتم نقله لأقرب مستشفي من أجل الخضوع لفحوصات وتحاليل للاطمئنان عليه.