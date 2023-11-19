مقابل 3 لاعبين وكولر يتحفظ.. تطورات جديدة في صفقة انتقال عمر كمال إلى الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية عن تطورات مفاوضات إدارة النادي الأهلي، لضم عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر، في يناير المقبل.

وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن مسئولي نادي مودرن فيوتشر وافقوا على انتقال عمر كمال عبد الواحد إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بعد إبداء اللاعب رغبته بارتداء القميص الأحمر .

ونقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول بنادي مودرن فيوتشر تأكيده أن الموافقة جاءت على انتقال اللاعب عقب تلقى رئيس النادى مكالمة من رئيس النادى الأهلى، الكابتن محمود الخطيب، لطلب ضم اللاعب بصفة نهائية خلال انتقالات شهر يناير المقبل.

ووفقا للصحيفة، فإنه وبعد هذه المكالمة، عقد عدلى القيعي، رئيس شركة كرة القدم بالنادى الأهلى، جلسة مع مسئولي فيوتشر طلبوا خلالها ضم 3 لاعبين على سبيل الإعارة لمدة موسمين.

وأوضحت أن فيوتشر يرغب في ضم كل من خالد عبد الفتاح وصلاح محسن وكريم نيدفيد الذى سبق ولعب للفريق لمدة موسمين ماضيين قبل العودة للقلعة الحمراء بداية من الموسم الجارى.

وفي السياق، أكد الإعلامي أحمد شوبير أن هناك 3 لاعبون على مائدة المفاوضات بشأن إمكانية انتقال أحدهم لصفوف مودرن فيوتشر على سبيل الإعارة، ضمن صفقة عمر كمال عبد الواحد، حال انضمامه للأهلي في يناير المقبل.

وقال شوبير إن اللاعبين الثلاثة هم "خالد عبد الفتاح وكريم نيدفيد وصلاح محسن".

وأضاف الإعلامي أن "إدارة الأهلي طلبت استبعاد كريم نيدفيد، من حسابات الصفقة لأن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر يتمسك باللاعب خلال الفترة المقبلة، وما زالت المفاوضات دائرة بين الطرفين حول الصفقة المنتظرة للفريق الأحمر في يناير المقبل".

يشار إلى أن عمر كمال عبد الواحد، قاد الجبهة اليمنى لمنتخب مصر في لقاء جيبوتي الأخير، بالجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال 2026 والذي انتهى بفوز الفراعنة بسداسية نظيفة.