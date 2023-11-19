بعد زاير إيمري..أصغر اللاعبين مشاركة في تاريخ منتخب فرنسا

ياسر رشاد - القاهرة - لفت اللاعب الفرنسي الشاب وارن زاير إيمري أنظار الجميع بعد تألقه اللافت مع فريقه باريس سان جيرمان رغم صغر سنه، ما استدعى ديديه ديشامب مدرب الديوك لضمه للمنتخب.

دخل إيمري تاريخ منتخب فرنسا بعد تواجده في التشكيل الأساسي لمباراة جبل طارق بالتصفيات المؤهلة لأمم أوروبا، والتي قد حسمها الديوك وتأهل لبطولة اليورو.

أصغر اللاعبين مشاركة مع منتخب فرنسا

أصبح أيمري أصغر لاعب يشارك مع منتخب فرنسا في القرن ال21، بعمر ال17 عاما و8 أشهر و10 أيام، كما بات ثالث لاعب يشارك مع الديوك الفرنسية بشكل عام بعد فيليكس فيال صاحب ال17 وشهرين وخمسة عشر يوما عام 1911، وموريس جاستيجر(17 عاما وأربعة أشهر وخمسة أيام) عام 1914.

كما أن أيمري بات أصغر من يسجل لمنتخب فرنسا في مباراة رسمية، عن عمر ال17 عاما و8 أشهر، خلال فوز الديوك العريض على جبل طارق بنتيجة 14-0 ضمن تصفيات أمم أوروبا.

تجاوز إيمري رقم زميله كامافينجا الذي بدأ مسيرته الدولية مع فرنسا في 8 سبتمبر 2020، ولعب في مباراة الديوك مع كرواتيا، في بطولة دوري أمم أوروبا، بعمر ال 17 عاما و9 أشهر و29 يوما.

وتعرض إيمري للإصابة خلال مباراة فرنسا و طارق جبل بعد اربع دقائق من تسجيله هدفا، ليخرج في الدقيقة 19 ولا يستكمل اللقاء في تصفيات أمم أوروبا يورو 2024.

