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موعد مباراة البرتغال وأيسلندا اليوم في تصفيات يورو 2024

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ياسر رشاد - القاهرة - تقام اليوم الأحد مواجهة قوية في تصفيات يورو 2024، وذلك حين يلتقي منتخب البرتغال مع نظيره منتخب أيسلندا ضمن منافسات المجموعة العاشرة، والتي يحتضنها ملعب بورتو.

 

موعد مباراة البرتغال وأيسلندا والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة البرتغال وأيسلندا مساء اليوم الأحد في تمام العاشرة إلا ربع مساء وتبث عبر بي إن سبورتس 1 إتش دي وبتعليق عصام الشوالي.

 

موقف البرتغال وأيسلندا في المجموعة العاشرة

ضمن منتخب البرتغال التواجد في ويورو 2024 في ألمانيا بجانب سلوفاكيا وفضل منتخب لوكسمبورج أن يحقق المفاجأة والصعود.

 

ويتواجد منتخب أيسلندا في المركز الرابع برصيد 10 نقاط وودع المنافسات بجانب البوسنة والهرسك وليشتنشتاين.

 

يتواجد البرتغال في صدارة المجموعة برصيد 27 نقطة ولم تفقد أي نقاط في التصفيات ويرغب أصدقاء تحقيق الفوز اليوم من أجل الحصول على العلامة الكاملة.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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