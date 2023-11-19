محمود فتح الله يكشف موقف بيراميدز من ضم أحمد فتوح

ياسر رشاد - القاهرة - كشف محمود فتح الله المدير الرياضي للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، موقف السماوي من ضم الظهير الأيسر لنادي الزمالك أحمد فتوح، بعد الأنباء التي ترددت حول رحيل اللاعب عن فريقه خلال الفترة المقبلة.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد قرر عرض الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري للبيع، بعد أزمة تركهم لمعسكر الفريق الأول لكرة القدم قبل موقعة زد، والتي خسرها الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف واحد.

تصريحات محمود فتح الله

علق محمود فتح الله على موقف بيراميدز من التعاقد مع أحمد فتوح في تصريحات تلفزيونية، فقال: "الأمر خاص بمجلس إدارة النادي، لكن لو نتحدث بشكل فني فالفريق ليس بحاجة لفتوح".

وتابع: "لدي رقم واحد في مصر في هذا المركز وهو محمد حمدي، كما نمتلك كريم حافظ وجاهز دائمًا".

وأضاف مدافع الزمالك السابق: "لدي سعادة كبيرة بانضمام أحمد سامي لمنتخب مصر بعد غيابه لفترة طويلة، وأتوقع مشاركة على جبر أمام سيراليون".

وأردف: "أحمد الشناوي أرى أنه أكثر حارس موهوب في تاريخ مصر، فهو بالنسبة لي الحارس رقم واحد".

وتابع: "ما حدث خلال مباراة الزمالك في كأس مصر يحزنني كثيرًا، لأنها كانت أقرب بطولة هذا الموسم، الدوري والسوبر وإفريقيا المشوار ما زال طويلًا، 90 دقيقة كنا سنلعب نهائي، ونحن لم نتعلم من سيناريو مباراة الزمالك في الدوري".

وأكمل: "الفارس الأبيض قادر على المنافسة هذا الموسم، المنافسة ستكون بين الأهلي والزمالك وبيراميدز على الدوري".

وعن عدم انضمام رمضان صبحي للمنتخب، علق قائلًا: "عودته لمنتخب مصر مسألة وقت ليس أكثر".