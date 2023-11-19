التصعيد الإسرائيلي في غزة: اشتباكات عنيفة وضحايا وتدهور إنساني متزايد

مبنى محطم في رفح بقطاع غزة

يشهد قطاع غزة تصاعدًا مستمرًا للعنف، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه الجوي والمدفعي المكثف في مختلف المناطق، مما أسفر عن اشتباكات عنيفة مع المقاتلين الفلسطينيين. وفي ظل هذا الوضع العسكري القائم، أفادت مصادر طبية بارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين، حيث تم تسجيل وفيات وإصابات بين النازحين والمدنيين جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على المنشآت الطبية والمناطق السكنية.

منذ بداية التصعيد العسكري، شهدت غزة مأساة إنسانية متفاقمة، حيث يتجاوز عدد الضحايا 11 ألف قتيل بينهم نساء وأطفال، وأكثر من 28 ألف جريح، بينما تعاني الهلال الأحمر الفلسطيني من نقص كبير في السيارات الإسعافية والوقود، مما يُهدد حياة الآلاف الذين يحتاجون للرعاية الطبية المستعجلة.

تتجه الأنظار أيضًا إلى مجمع الشفاء الطبي، الذي يعد أكبر مرفق صحي في غزة، حيث أصبح محاصرًا تمامًا مع استمرار القصف الإسرائيلي حوله، مما يعرقل عمل فرق الإنقاذ ويعرض العشرات من القتلى والجرحى لخطر الوفاة نتيجة لعجز الطواقم عن التدخل السريع نتيجة انقطاع التيار الكهربائي.

يأتي هذا في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي على المنطقة، حيث تتعرض المنشآت الطبية والمدنية لقصف مكثف ومتكرر، ما يُعرض حياة السكان لخطر متزايد ويزيد من التدهور الإنساني المأساوي الذي يعيشه السكان المدنيون في ظل هذه الظروف القاسية.

الوضع الإنساني في قطاع غزة يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، حيث تتواصل الهجمات الإسرائيلية على المنشآت الحيوية مثل المستشفيات والمرافق الطبية، مما يجعل فرص الوصول إلى الرعاية الصحية الملائمة أكثر صعوبة. ومع توقف معظم مرافق الرعاية الصحية عن العمل بسبب الدمار ونقص الوقود والإمدادات الضرورية، يتزايد خطر تفاقم الوضع الإنساني بشكل كبير.

الهلال الأحمر الفلسطيني يواجه تحديات كبيرة في تقديم الرعاية الطبية بسبب نقص السيارات الإسعافية والوقود، الأمر الذي يجعل الوصول إلى الضحايا والجرحى أمرًا صعبًا. فالتدهور الحاد في البنية التحتية الصحية يعيق الجهود الإنسانية لمعالجة الأزمة الطبية المتصاعدة في القطاع.

إلى جانب ذلك، تتعرض المرافق الإعلامية والمدنية في غزة لاستهداف مكثف، مما يزيد من معاناة السكان المدنيين ويضعف قدرتهم على التعامل مع الأزمة الإنسانية الحالية. الوضع الإنساني الصعب يتطلب تدخلًا عاجلاً للمجتمع الدولي لوقف العنف وتوفير المساعدات الطبية والإنسانية للمدنيين العالقين في هذه الأوضاع الصعبة.