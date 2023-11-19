حرجة جدًا.. تطورات الحالة الصحية لـ العامري فاروق

كشف هشام فاروق شقيق العامري فاروق، تطورات الحالة الصحية لشقيقه نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بعد تدهورها في الفترة الأخيرة.

وسقط العامري فاروق مغشيًا عليه، أثناء تواجده في مقر النادي الاهلي في الجزيرة، ليتم نقله إلى المستشفى وإجراء عدة جراحات دقيقة في المخ.

وأصيب العامري فاروق بنزيف حاد في المخ، ليدخل في غيبوبة حتى الآن.

ونشر هشام فاروق صورة له تجمعه بشقيقه على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، معلقًا عليها:” في عيد ميلادي، أدعو لأخويا العامري فاروق يرجعلي بالسلامة “.

وعن تطورات الحالية الصحية لـ العامري فاروق، أوضح: “مازال في غيبوبة والحالة حرجة جداً “.

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وخضع العامري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي، إلى 8 عمليات جراحية في الأسبوع الماضي، بالتنسيق والمتابعة مع أحد الأطباء في أوروبا، لمتابعة حالته، في ظل صعوبة سفره إلى الخارج في الوقت الراهن.