مدرب الاهلي السابق مرشح لخلافة أوسوريو في الزمالك

جاء المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني الأسبق للنادي الاهلي، على طاولة لمرشحين لخلافة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو في نادي الزمالك.

ورحل أوسوريو عن نادي الزمالك في الفترة الماضية، بعد توجيه الشكر له من قبل مجلس الإدارة الجديد برئاسة حسين لبيب، بعد تراجع النتائج والأداء.

ويبحث الزمالك عن البديل، بعدما تم الاستقرار على استمرار معتمد جمال في منصبه كقائم بأعمال المدير الفني، لحين التعاقد مع مدرب جديد.

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وقال الإعلامي أحمد شوبير في تصريحاته الإذاعية اليوم:” مجلس إدارة نادي الزمالك، يفاضل حاليا بين مدربين عدة لقيادة القلعة البيضاء في الفترة المقبلة، وتسعى الإدارة لحسم الملف قبل انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية، ويعد بيسيرو هو المرشح الأول”.

وأضاف شوبير:” بيسيرو هو مدرب منتخب نيجيريا، إلا أنه يعيش حالة غير مستقرة بسبب الأجواء هناك، وأبرزها عدم حصوله على مستحقاته بانتظام، وحال وصول عرض رسمي من إدارة نادي الزمالك، له، سيوافق على الفور”.