تعليق مثير من مبابي على رقمه التاريخي بتسجيل 300 هدفًا

رفض كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، الاحتفال برقمه التاريخي بعد تسجيله 300 هدفًا في مسيرته الاحترافية مع الأندية والمنتخب.

وسجل مبابي هاتريك في مباراة منتخب فرنسا بالأمس أمام جبل طارق، في إطار منافسات الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الامم الأوروبية 2024.

ورفع مبابي رصيده إلى 300 هدفًا في مسيرته الكروية، مع رفع رصيده إلى 46 هدفًا دوليًا بقميص منتخب فرنسا، ليصبح ثالث هدافي الديوك على مر التاريخ.

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وقال مبابي في تصريحاته عن رقمه القياسي:” 300 هدفا في مسيرتي الآن؟ هناك لاعبين وصلوا إلى 800 هدف و850 هدف، 300 هدف مقارنة بذلك أمر مثير للسخرية “.

وأكمل لاعب باريس سان جيرمان في تصريحاته قائلًا:” هذه خطوة بالنسبة لي، أريد أن أستمر في لعب دور حاسم للـمنتخب وللنادي “.

وحقق منتخب فرنسا فوزًا ساحقًا بنتيجة 14 دون مقابل على نظيره جبل طارق، في الجولة قبل الأخيرة من تصفيات يورو في نسختها المقبلة 2024.