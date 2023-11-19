محمد صلاح يقود تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام سيراليون في تصفيات كأس العالم 2026

يأمل محمد صلاح قائد منتخب مصر لمواصلة التوهج، الذي شهدته مباراته الأخيرة أمام منتخب جيبوتي، في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026.

وسجل محمد صلاح سوبر هاتريك في مباراة منتخب مصر الأخيرة أمام جيبوتي، في الجولة الافتتاحية من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 لأول مرة في مسيرته.

وأصبح محمد صلاح هو هداف منتخب مصر في تصفيات كأس العالم، بعدما رفع رصيده إلى 15 هدفًا في مشواره بالتصفيات، متفوقًا على محمد أبو تريكة صاحب الـ 14 هدفًا.

ورفع الفرعون المصري محمد صلاح رصيده إلى 54 هدفًا مع الفراعنة في مسيرته الدولية.

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ومن المتوقع أن يقود محمد صلاح تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام سيراليون في الجولة الثانية من التصفيات.

وسيأتي تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام سيراليون كالآتي..

حارس المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد حمدي، محمد عبد المنعم، علي جبر، محمد هاني.

الوسط: مروان عطية، محمد النني، أحمد زيزو.

الهجوم: محمود تريزيجيه، مصطفى محمد، محمد صلاح.