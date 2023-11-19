بن شيخة يتغنى بـ الاهلي ويكشف موقفه من تدريب الزمالك

تغنى عبد الحق بن شيخة المدير الفني السابق لنادي اتحاد العاصمة الجزائري، بالنادي الاهلي، رغم الفوز عليه في نهائي كأس السوبر الأفريقي بنسختها الأخيرة.

وقاد بن شيخة فريقه السابق اتحاد العاصمة الجزائري، للتتويج بلقب كأس الكونفدرالية في الموسم الماضي، والسوبر الأفريقي.

وقال بن شيخة في تصريحاته لقناة “الأولى الفضائية”:” الاهلي كانت حظوظه أكبر لكن خضنا مباراة تكتيكية كبيرة، وحضرنا للمباراة بشكل جيد، ولعبنا بطريقة جماعية وأوقفنا خطورة مفاتيح اللعب في الاهلي “.

وأضاف:” إذا واجهت الاهلي 10 مرات تخسر تسعة، دربت في أغلب دوريات شمال إفريقيا سواء في المغرب أو تونس وانتظر فرصة التدريب في مصر”.

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وتابع:” لا أبحث عن عمل، ولكن إذا عدت للتدريب أرغب في قيادة فريق في الخليج، أحد الوكلاء تحدث معي وعرض على تدريب فريق الزمالك بعد رحيل أوسوريو، ورحبت بالفكرة لكن لم يتم أي تواصل بعد ذلك مع إدارة النادي”.

وأكمل: “بعد تواصل الوكيل معي، حرصت على متابعة مباراة فريق الزمالك أمام بيراميدز بكأس مصر، لمعرفة أحوال الفريق سواء على الناحية الدفاعية أو الهجومية”.