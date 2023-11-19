"فهموه إنهم ملايكة".. ميدو يفجر مفاجأ بشأن انضمام صبحي وفتوح للمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، مفاجأة جديدة بشأن انضمام أحمد فتوح ومحمد صبحي ثنائي الزمالك لقائمة منتخب مصر الوطني.

قال ميدو في برنامجه على قناة المحور: "هقول معلومات محدش يعرفها بخصوص انضمام فتوح وصبحي لقائمة المنتخب، أن فيه ناس حوالين فيتوريا وصلوله كلام غلط، عن القصة".

أوضح ميدو: "اللي وصل الكلام لفيتوريا قاله إن المشكلة بينهم وبين الزمالك، مشكلة تجديد عقد، يعني القصة اتباعت للمدرب غلط، واتقاله إن فتوح وصبحي ملايكة والزمالك ظالم".

وأكمل: "اللي أعرفه أن المفروض يكون فيه قرارات إدارية انت بتاخدها كمنتخب ملهاش علاقة بمكان الفعل سواء في النادي أو المنتخب وده اللي كان لازم يطبق".

وكان نادي الزمالك عرض أحمد فتوح ومحمد صبحي للبيع بسبب خروجهم عن النص وتم خصم جزء من مستحقاتهم.