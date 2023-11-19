"الكلام دا محصلش".. تفاصيل مكالمة سيف زاهر مع إمام عاشور بعد استبعاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

قال الإعلامي سيف زاهر، إن مشوار منتخب مصر أهم من مشكلة أي لاعب، ويقف الوقوف خلف الفراعنة في مشوارهم من أجل التأهل لنهائيات كأس العالم القادمة 2026.

وعن استبعاد ثلاثي المنتخب طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات، عقب "زاهر"، في برنامج "أون تايم سبورتس"، قائلًا: "لازم اللاعب يركز إن اسمه يترددش في اكثر من مشكلة في مشواره الكروي، لأن الناس بعد كدا مش هتدور انتا ظالم او مظلوم".

وأضاف: "استبعاد لاعبين من المنتخب، مش نهاية العالم وأكيد اللي غلط هيعتذر ويبقى في فرصة ان فيتوريا يرجعهم تاني للمعسكر، لكن اللي استغربت منه لقيت الناس كاتبه على إمام عاشور أنه متضايق من عدم المشاركة وقال من حقي أخد فرصة زي زيزو والعب زيه".

وأكمل: "مش معنى ان واحد غلط احنا نشيله اي مشكلة خناقة في المدرجات ويبقى امام السبب، إمام تواصل معي شخصيا واقسم لي الكلام دا محصلش وقالي زيزو زميلي وحبيبي، وأنا لا قولت ألعب زي زيزو ولا أحسن منه، ودي مش سكتي ولا طريقتي".

وأتم سيف زاهر، قائلًا: "أنا عارف ان دي مش سكته لا في دماغه زيزو احسن وهو في دماغه انه يلعب".

أصدر روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، قرارًا باستبعاد الثلاثي امام عاشور وحسين الشحات وطارق حامد، من بعثة الفراعنة المتجهة إلى ليبيريا لمواجهة سيراليون في الجولة الثانية من ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

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