سيف زاهر يكشف..أول قرار من كولر وبيبو بعد العودة من التوقف الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

قال الإعلامي سيف زاهر، إن النادي الأهلي بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، وعودة اللاعبين بعد الراحة التي حصلوا عليها، سيكون هناك شكل جديد في التعامل من قبل الجهاز الفني.

وأضاف "زاهر"، في تصريحات تلفزيونية، على فضائية "اون تايم سبورتس"، قائلًا: "الأهلي الفترة القادمة، الفترة الجاية خالد بيبو قالي اللي هيرفع راسه مش هيعدي، لما هيرمي الابرة في غرفة الملابس هترن، هذا المشهد القادم في اوضة اللبس في الأهلي".

وأكمل: "لازم اللاعيبة تاخد بالها، في لاعبيبه هتدفع ثمن أي أخطاء او تراخي".

وعن وجود أزمة في الأهلي بسبب استبعاد الثنائي امام عاشور وحسين الشحات، رد قائلًا: "مال الاهلي بموقف حصل في المنتخب واية علاقة خالد بيبو وكولر بالموضوع، هو انا احنا عايزين نعمل اي شغلانة وخلاف وخلاص، ومكنش في اي خلافات، بس عدم وجود نتائج جيدة جعلت الجهاز الفني بالكامل مضايق، الاهلي مش بتاع تمثيل مشرف ولا مركز ثاني".

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