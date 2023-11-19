نجم الزمالك السابق: التأهل لنهائي كأس مصر "إنجازًا".. واستبعاد الثلاثي صائب

محمد اسماعيل - القاهرة - أبدى حسين ياسر المحمدي، نجم الزمالك السابق، سعادته بعودة الفريق الأبيض للانتصارات مرة أخرى مع معتمد جمال والتأهل لنهائي كأس مصر.

قال "المحمدي" في لقاء تلفزيوني عبر قناة الزمالك: "تأهل الأبيض لنهائي كأس مصر مع معتمد جمال يعتبر إنجاز بسبب توليه المسؤولية الفنية فى وقت صعب.

أضاف: "لابد من الصبر على معتمد جمال حتى يعرف كل كبيرة وصغيرة عن الفريق، خاصة وأنه مدير فني مميز ولكن جاء فى وقت صعب ويجب أن نصبر عليه".

وأكمل: "اعتبر ما حققه الزمالك والانتصار على بيراميدز والصعود لنهائي كأس مصر إنجازًا، بعدما قدم مباراة كبيرة ضد فريق يملك مجموعة من اللاعبين المميزين".

وأوضح: "استبعاد الثلاثي طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات من جانب روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب قرار صائب ومحترم، ومنتخب مصر لن يقف على أى لاعب مهما كان اسمه".

أردف: "قرار استبعاد الثلاثي صحيح للغاية واسم مصر أكبر من أى شخص، فيتوريا اتخذ القرار الصحيح لأن أى لاعب يخرج عن الإطار يجب أن يتم إقصائه".