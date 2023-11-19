الأهلي يستأنف تدريباته بعد غياب 7 أيام.. والعقوبات في انتظار هؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - يستأنف الفريق الأول للنادي الأهلي، تدريباته اليوم الأحد على ملعب النادي بالجزيرة، استعدادا لمواجهة ميدياما الغاني في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويعود الفريق الأحمر للتدريبات، بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة سبعة أيام، تواجد خلالها السويسري مارسيل كولر، في بلاده، وعاد أمس.

وسوف يقوم الجهاز الفني بعمل قياس أوزان للاعبين، قبل بداية المران، وسيتم تطبيق عقوبات على الزيادة، مثلما أخبر المدير الفني الجميع قبل الحصول على الإجازة.

وكان الأهلي حقق تعادل في الجولة الماضية مع الجونة بهدف لكل فريق، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب خيري بشارة، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

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