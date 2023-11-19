شكرا لقرائتكم خبر عن شرم الشيخ تستضيف بطولة الجمهورية لناشئى الملاكمة مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف شرم الشيخ بطولة الجمهورية لناشئين الملاكمة للموسم المحلى 2023 / 2024 خلال الفترة من 2 و حتى 7 مارس المقبل لتستمر على مدار 6 أيام متتالية.

فيما تقام بطولة الجمهورية للناشئين مواليد 2009 فى مدينة الفيوم فى النصف الثانى من أجازة نصف السنة خاصة أن النصف الأول سيقام فيه بطولة الجمهورية للناشئين مواليد 2008 بنادى الترسانة .من ناحية أخرى كشف محمد عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة عن دخول اللاعبين المؤهلين لأولمبياد باريس معسكر مغلق شهر ديسمبر المقبل فى روسيا بعد الحصول على موافقة رئيس الاتحاد الدولى للعبة، إستعدادا للدورة الأولمبية .

ويضم المعسكر ثنائى الرجال، عبد الرحمن عرابى وعمر العوضى وفى السيدات اللاعبة المؤهلة للأولمبياد يمنى عياد.

وافقت الجمعية العمومية لاتحاد الملاكمة على اعتماد ميزانية الاتحاد بحضور مندوبى الهيئات التى لها حق حضور العمومية مؤخرا واكتمل النصاب القانونى للجمعية العمومية لاتحاد الملاكمة بحضور 22 هيئة من إجمالى 28 لها حق حضور العمومية لمنافشة الميرازية و الحساب الختامى.

كما شهدت العمومية فوز الحكم وحيد مدنى بالتزكية فى عضوية مجلس الرياضة نظرا لعدم ترشح أى فرد أخر سواه بعد إستقالة مجدى عبد الفضيل من منصبه و الموافقة على زيادة راتب المدير التنفيذى و مراقب الحسابات .