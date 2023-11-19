شكرا لقرائتكم خبر عن "أحسن واحد فى الدنيا".. حارس الزمالك يحتفل بعيد ميلاد نجله سليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل محمد صبحى، حارس مرمى الزمالك والمنتخب، بعيد ميلاد نجله سليم، عبر صفحته بموقع تبادل الصور إنستجرام، ونشر صبحى صورة تجمعه مع ابنه سليم وعلق قائلا، "أشوفك أحسن واحد فى الدنيا كلها، بحبك يا أغلى حاجة فى حياتي".

ويتواجد محمد صبحى مع المنتخب فى ليبيريا استعدادا لمواجهة سيراليون فى الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم.



محمد صبحى



ابن محمد صبحى

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، تدريباته استعدادًا لمواجهة سيراليون في السادسة مساء اليوم بالجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

شارك في المران الذي أقيم باستاد صامويل دي كانيون بليبريا الـ22 لاعبًا في قائمة منتخب مصر وهم: محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي محمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح ومروان عطية ومحمد النني وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومصطفى فتحى ومصطفى محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش.