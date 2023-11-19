شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد قناع الأكسجين فى التدريبات بعد لقطة الونش والجزيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت تدريبات الزمالك الأخيرة ارتداء الثنائى سيف الجزيرى ومحمود الونش "قناع التدريب الأكسجيني"، وهو ما لفت الأنظار وأثار التساؤلات حول أهمية هذا الجهاز وفوائده فى التدريبات للاعبين

من جانبه كشف علاء رجب مخطط الأحمال بالزمالك أن الهدف من استخدام "قناع التدريب الأكسجيني"، هو علاج لتقليل نسبة الأكسجين أثناء المران، بهدف زيادة التحمل الدوري التنفسي، كما يعتبر التدريب بهذا القناع بمثابة تدريب على اللعب في المرتفعات والمناطق المرتفعة عن سطح البحر.

وأشار إلى أن هذا الجهاز يعمل على تحسين أداء الجهاز الدوري التنفسي للثنائي خاصة في ظل غيابهما منذ فترة عن المشاركة، مشددا على أن هذا الأمر يتم عملة في جميع الحالات المتشابهة بالتنسيق مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.