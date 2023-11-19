شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقدم شكوى لسفير مصر فى ليبيريا قبل مواجهة سيراليون.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم اتحاد الكرة المصري بشكوى إلى أحمد عبد العظيم، سفير مصر فى ليبيريا، بسبب عدم التنظيم الجيد لاستقبال بعثة المنتخب فى البلاد، بخلاف ما شهده تدريب منتخب مصر أمس، السبت، حيث لاحظ الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة روي فيتوريا وجود عدد كبير من المشجعين فى الملعب الأمر الذي أدى إلى تشتيت اللاعبين.

ويواجه منتخب مصر نظيره سيراليون فى السادسة مساء اليوم، الأحد، باستاد صامويل دي كانيون فى ليبيريا، الذى سيستضيف مباراة المنتخب أمام سيراليون لحرمان المنافس من خوض مبارياته على ملعبه بسبب عدم تطبيق الاشتراطات والمعايير الفنية على ملاعبه.

ويسعى المنتخب من هذه المواجهة لتأمين الصدارة بعد فوزه الكاسح على جيبوتي فى الجولة الأولى الخميس الماضى بسداسية دون رد، تصدر بها مجموعته التي تضم كلا من غينيا وبوركينا فاسو وجيبوتي وسيراليون وإثيوبيا.

وخاض المنتخب تدريبا وحيدا فى ليبيريا منذ وصوله مساء الجمعة الماضى، بعدما قرر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر إعفاء لاعبي المنتخب من المران لمنح اللاعبين راحة، بعدما استغرقت مدة الرحلة من مصر لليبيريا بالطائرة الخاصة 9 ساعات.

وضمت بعثة الفريق 22 لاعبا وهم: وهم محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي محمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح ومروان عطية ومحمد النني وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومصطفي فتحي ومصطفي محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش.

تحدث البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، عن مباراة الغد أمام سيراليون فى تصفيات كاس العالم، موضحا أنها مباراة صعبة ومختلفة عن اللقاء الأول أمام جيبوتي.

وقال فيتوريا فى تصريحات بالمؤتمر الصحفي، "متأكدون من صعوبة اللقاء غداً لأننا سنواجه خصما قويا وهدفنا الفوز فى كل المباريات وأمام كل المنافسين، وليس فى مباراة الغد فقط".

وأضاف المدير الفني لمنتخب مصر، "رأينا أشياء مميزة فى منتخب سيراليون وندرس هذه الأشياء باهتمام كبير ونحاول التغلب على نقاط قوة المنافس، خاصة أن سيراليون حقق نتيجة جيدة فى آخر مرة واجه فيها منتخب مصر".

وأوضح فيتوريا أن تعادل سيراليون فى اللقاء الأول بالتصفيات سيجعل لديها دوافع أقوى وأكبر للفوز وتقديم مباراة قوية أمامنا، لكننا جاهزون لهذا الاختبار القوي".

وتعادل منتخب إثيوبيا بدون أهداف، مع نظيره منتخب سيراليون، فى اللقاء الذى جمعهما مساء الأربعاء، على ملعب "بن أحمد العبدي" فى المغرب، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى، فى تصفيات كأس العالم 2026.

وقرر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، استبعاد 3 لاعبين من معسكر المنتخب الذي يواصل استعداداه لمباراة سيراليون، وذلك بعد عدم استكمال الثلاثي طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات الحصة التدريبية التى أعقبت مباراة جيبوتي مع عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة، ليغادر الثلاثي معسكر الفريق.

وحقق منتخب مصر فوزًا عريضًا أمام جيبوتى، بستة أهداف دون رد، فى اللقاء الذى جمعهما مساء الخميس، على استاد القاهرة، فى إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، من المجموعة الأولى عن قارة أفريقيا.