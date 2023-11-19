شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج يتوج ببطولة سنغافورة للاسكواش ويبتعد بصدارة التصنيف العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج البطل المصري علي فرج، لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، ببطولة سنغافورة للاسكواش، والتى استضافتها سنغافورة حتى 19 نوفمبر الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفاز علي فرج في مباراة الدور النهائي على البيروفي ديبجو إلياس المصنف الثاني عالمياً بنتيجة 3-1، فى مباراة استغرقت 78 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط: 6-11, 11-4, 14-12, 11-8.

بذلك يبتعد علي فرج بصدارة التصنيف العالمي عن أقرب منافسيه، البيروفي دييجو إلياس، وذلك بعد الفوز عليه غي المباراة النهائية.

يذكر أن في منافسات السيدات بذات البطولة، توجت البلجيكية نيلي جليس باللقب عقب الفوز في المباراة النهائية على شقيقتها تيني جليس بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط:11-6, 12-10, 8-11, 5-11, 11-4.