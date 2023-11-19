شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: لم نفاوض بيسيرو لخلافة أوسوريو فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك حقيقة دخول مسئولى القلعة البيضاء فى مفاوضات مع البرتغالى بيسيرو، لخلافة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو فى تدريب الفريق.

وقال المصدر، إنه لم يتم التفاوض مع البرتغالى جوزيه بيسيرو، مؤكداً أن ما يثار مجرد اجتهادات لا أساس لها من الصحة، وأنه يتم دراسة العديد من السير الذاتية للمدربين فى الفترة الحالية من جانب أعضاء المجلس المسئولين عن ملف الكرة.

ويكثف مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، مفاوضاته مع مدير فنى أجنبى للتعاقد معه خلفا للكولومبى أوسوريو، الذى تمت إقالته لسوء نتائج الفريق الفترة الأخيرة، حيث تم توجيه الشكر له والاستعانة بمعتمد جمال لحين التعاقد مع مدرب آخر.

من جهته أكد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، أنه لم يوافق على جدولة مستحقاته مع القلعة البيضاء، موضحاً أنه رفض كل العروض التى قدمت له.

ورد أوسوريو خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" على حقيقة موافقته على عرض جدولة مستحقاته المتأخرة مع القلعة البيضاء والمقدرة براتب 5 أشهر قائلاً، "لم أوافق على عرض الزمالك".

ورفض أوسوريو الكشف عن خطوته القادمة مع نادى الزمالك بعد رفض جدولة مستحقاته.

فى سياق متصل، يتمسك مسئولو نادى الزمالك بالحلول الودية مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، بعد عدم التوصل لاتفاق فى الجلسة الأولى التى جمعتهما الثلاثاء الماضى فى مقر القلعة البيضاء، وطلب المدرب مهلة للرد على عرض النادى بشأن حصوله على مستحقاته.