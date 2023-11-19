شكرا لقرائتكم خبر عن "الحالة حرجة جدا".. شقيق العامرى فاروق يكشف آخر تطورات حالته الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هشام العامرى، شقيق العامرى فاروق نائب رئيس النادى الأهلى، آخر تطورات الحالة الصحية لشقيقه، والذى يرقد بأحد المستشفيات بعد الوعكة الصحية التى تعرض لها خلال الأيام الماضية.

وكتب هشام العامرى، عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، "في عيد ميلادي ادعوا لأخويا العامري فاروق يرجعلي بالسلامة، مازال فى غيبوبة والحالة حرجة جداً".

وأجرى العامري فاروق خمس عمليات جراحية قبل أن يُصاب بالتهاب رئوي، بعدما فوجئ الفريق الطبي المُعالج بوجود تجمع دموي فى المخ خلال الساعات الماضية ليضطر الأطباء لإدخال نائب رئيس الأهلي غرفة العمليات مجدداً.

من جهته، حرص حسين لبيب رئيس نادي الزمالك على زيارة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي والموجود حاليا فى أحد المستشفيات الخاصة بعد إصابته بنزيف حاد على المخ.

وتعرض العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي لوعكة صحية خلال تواجده في النادي ظهر الثلاثاء الماضى، وتم نقله لأقرب مستشفي من أجل الخضوع لفحوصات وتحاليل للاطمئنان عليه.

حرص مجلس إدارة النادي الأهلي على ترك الكرسي الخاص بالعامري فاروق نائب رئيس النادي فارغًا خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية الذي عقد بمقر النادي مساء أمس السبت، في ظل تغيبه عن حضور اجتماع العمومية بسبب مرضه في ظل معاناته من أزمة صحية.

وحرص مجلس الأهلي على القيام بلمسة وفاء تجاه نائب رئيس النادي من خلال ترك كرسي العامري خاليا، كنوع من التقدير تجاه نائب رئيس القلعة الحمراء، على دوره الكبير مع المجلس الحالي.

وطالب مجلس الأهلي قبل بدء فعاليات عمومية النادي اليوم الدعاء للعامري فاروق حتى يتجاوز مرضه.