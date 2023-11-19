شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مصر المتوقع أمام سيراليون.. صلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم الأحد لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع منتخب مصر مع سيراليون باستاد صامويل دي كانيون فى ليبيريا بالجولة الثانية لتصفيات كأس العالم 2026، الذي سيستضيف اللقاء لحرمان المنافس من خوض مبارياته على ملعبه بسبب عدم تطبيق الاشتراطات والمعايير الفنية على ملاعبه.
ومن المنتظر أن يخوض المنتخب الوطني مواجهة اليوم بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: محمد هاني، أحمد سامي، علي جبر، ومحمدي حمدي، وفي خط الوسط: محمود حمادة، محمد النني، أحمد سيد زيزو، وفى خط الهجوم: محمود حسن ترزيجيه، محمد صلاح، مصطفى محمد.
وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب المصرى في المجموعة الأولى من التصفيات برفقة كل من "بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، وجيبوتي".
ويسعى المنتخب من هذه المواجهة لتأمين الصدارة بعد فوزه الكاسح على جيبوتي في الجولة الأولى الخميس الماضية بسداسية دون رد، تصدر بها مجموعته التي تضم كلا من غينيا وبوركينا فاسو وجيبوتي وسيراليون وأثيوبيا.
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