شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مصر المتوقع أمام سيراليون.. صلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم الأحد لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع منتخب مصر مع سيراليون باستاد صامويل دي كانيون فى ليبيريا بالجولة الثانية لتصفيات كأس العالم 2026، الذي سيستضيف اللقاء لحرمان المنافس من خوض مبارياته على ملعبه بسبب عدم تطبيق الاشتراطات والمعايير الفنية على ملاعبه.

ومن المنتظر أن يخوض المنتخب الوطني مواجهة اليوم بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: محمد هاني، أحمد سامي، علي جبر، ومحمدي حمدي، وفي خط الوسط: محمود حمادة، محمد النني، أحمد سيد زيزو، وفى خط الهجوم: محمود حسن ترزيجيه، محمد صلاح، مصطفى محمد.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب المصرى في المجموعة الأولى من التصفيات برفقة كل من "بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، وجيبوتي".

استهل منتخب مصر مشواره في تصفيات كأس العالم 2026 بفوز مقنع على جيبوتي بسداسية نظيفة كان بطلها الأول نجم ليفربول ، محمد صلاح. ويسعى المنتخب من هذه المواجهة لتأمين الصدارة بعد فوزه الكاسح على جيبوتي في الجولة الأولى الخميس الماضية بسداسية دون رد، تصدر بها مجموعته التي تضم كلا من غينيا وبوركينا فاسو وجيبوتي وسيراليون وأثيوبيا.

جدير بالذكر أن قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجح فى الحصول على حقوق البث التلفزيونى لكافة مباريات منتخب مصر الأول فى تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، بالتعاون مع شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت والبنك الأهلى المصرى وشركة اتصالات مصر، كما اشتمل الاتفاق على حقوق عرض ملخصات كافة مباريات المنتخبات الإفريقية فى باقى مجموعات التصفيات، وعدد من الحقوق التجارية الخاصة بالتصفيات.