شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أعمال خالد عبد الفتاح يكشف حقيقة إعارة اللاعب لمودرن فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد الجابر، وكيل أعمال خالد عبد الفتاح لاعب النادى الأهلى، حقيقة موافقة اللاعب على الخروج إعارة لصفوف مودرن فيوتشر، ضمن صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد للقلعة الحمراء فى الميركاتو الشتوى المقبل.

وقال محمد عبد الجابر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "الأهلى لم يخطر خالد عبد الفتاح بأى شىء حتى الآن، اللاعب متعاقد مع القلعة الحمراء وعقده مستمر ويشارك مع الفريق وفق رؤية السويسري مارسيل كولر".

وأضاف وكيل أعمال لاعب الأهلى، "لن نستبق الأحداث ولم نتحدث فى شىء طالما الأهلى لم يفاتح اللاعب فى أى عرض".

وكان مصدر مسؤول بنادي مودرن فيوتشر كشف أن مسئولى النادي وافقوا على انتقال عمر كمال عبد الواحد إلى النادى الأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بعد إبداء اللاعب رغبته بارتداء القميص الأحمر .

وأكد المصدر فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، أن الموافقة جاءت على انتقال اللاعب عقب تلقى رئيس النادى مكالمة من رئيس النادى الأهلى لطلب ضم اللاعب بصفة نهائية خلال انتقالات شهر يناير المقبل.

وعلى إثر تلك المكالمة، عقد عدلى القيعي رئيس شركة كرة القدم بالنادى الأهلى جلسة مع مسئولى فيوتشر طلبوا خلالها ضم 3 لاعبين على سبيل الإعارة لمدة موسمين.

ويأتى على رأس تلك قائمة اللاعبين التى يرغب مسئولو مودرن فيوتشر فى ضمهم كل من خالد عبد الفتاح وصلاح محسن وكريم نيدفيد الذى سبق ولعب للفريق لمدة موسمين ماضيين قبل العودة للقلعة الحمراء بداية من الموسم الجارى.