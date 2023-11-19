شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أعمال خالد عبد الفتاح يكشف حقيقة إعارة اللاعب لمودرن فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد الجابر، وكيل أعمال خالد عبد الفتاح لاعب النادى الأهلى، حقيقة موافقة اللاعب على الخروج إعارة لصفوف مودرن فيوتشر، ضمن صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد للقلعة الحمراء فى الميركاتو الشتوى المقبل.
وقال محمد عبد الجابر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "الأهلى لم يخطر خالد عبد الفتاح بأى شىء حتى الآن، اللاعب متعاقد مع القلعة الحمراء وعقده مستمر ويشارك مع الفريق وفق رؤية السويسري مارسيل كولر".
وأضاف وكيل أعمال لاعب الأهلى، "لن نستبق الأحداث ولم نتحدث فى شىء طالما الأهلى لم يفاتح اللاعب فى أى عرض".
وعلى إثر تلك المكالمة، عقد عدلى القيعي رئيس شركة كرة القدم بالنادى الأهلى جلسة مع مسئولى فيوتشر طلبوا خلالها ضم 3 لاعبين على سبيل الإعارة لمدة موسمين.
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