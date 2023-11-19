شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضم عبد الله السعيد فى يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر فى نادى الزمالك حقيقة التفاوض مع عبدالله السعيد لاعب نادى بيراميدز لضمه لصفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن عبد الله السعيد من اللاعبين المميزين فى الدورى المصرى، إلا أن إدارة النادى لن تدخل فى التفاوض مع أى لاعب فى أى نادٍ إلا بعد انتهاء أزمة القيد التى يمر بها الزمالك.

وفى المقابل كشف مصدر فى بيراميدز أن رحيل السعيد للزمالك خلال الانتقالات الشتوية أمر صعب، فى ظل قيمة السعيد بالفريق السماوى، بالإضافة إلى التمسك به، قائلا، "عبد الله السعيد لن يرحل".

عبدالله السعيد لاعب بيراميدز أحد أبرز لاعبي فريقه، بل وأحد أبرز نجوم الدوري المصري هذا الموسم، بعدما تألق بشكل لافت مع ناديه ليواصل كتابة التاريخ بكسر الأرقام القياسية.