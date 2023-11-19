شكرا لقرائتكم خبر عن الفحص الطبى ينتظر على معلول وأكرم توفيق فى مران الأهلى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع التونسى علي معلول الظهير الأيسر للنادى الأهلى اليوم، الأحد، للفحص الطبى بعد عودة الفريق لاستئناف التدريبات الجماعية، عقب انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها اللاعبون لمدة أسبوع منذ الانتهاء من مباراته أمام الجونة فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري المصري.

وغاب التونسي علي معلول عن مباراتي فريقه الأخيرتين ضد سيراميكا والجونة، بسبب شكواه من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية، وخاض برنامجا تأهيليا تحت إشراف الجهاز الطبي برئاسة الدكتور أحمد جاب الله للتعافي من الإصابة، وكشف مصدر أن إصابة معلول عبارة عن شد من الدرجة الثانية وبدأ فترة التأهيل مع الجهاز الطبي بالأهلي، على أن يكمل برنامجه بعد انتهاء فترة الإجازة.

كما يخضع أكرم توفيق لاعب الأهلي لفحص طبي قبل مران الفريق اليوم، الأحد، لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية وعدم معاناته من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا وكانت عبارة عن كدة في الركبة.

وغاب أكرم توفيق عن مباراة الأهلي والجونة الأخيرة في الدوري التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، حيث اشتكى اللاعب من كدمة بسيطة في الركبة فضّل الجهاز الفني على أثرها بالتنسيق مع الجهاز الطبي إراحة اللاعب من مباراة الجونة حتى لا تتفاقم إصابته.

وتبدو إصابة أكرم توفيق بسيطة حسب تشخيص الجهاز الطبي لكن اللاعب سيخضع لفحص طبي قبل مران اليوم الأحد على سبيل الاطمئنان قبل المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

يستأنف فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر تدريباته اليوم، الأحد، باستاد مختار التتش بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية لمدة أسبوع عقب التعادل مع الجونة بهدف لكل فريق في الدوري المصري.

ويستضيف الأهلي فريق ميدياما الغاني فى مباراة الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا، السبت المقبل فى التاسعة مساءً بالقاهرة.

ويعود المارد الأحمر لاستئناف تدريباته بدون لاعبيه الدوليين، وعلى رأسهم خماسى منتخب مصر محمد الشناوى ومحمد عبد المنعم ومحمد هانى ورامى ربيعة ومروان عطية بجانب الثنائى المالى أليو ديانج والجنوب أفريقى بيرسى تاو.

ويخضع لاعبو الأهلى لقياسات وزن قبل انطلاق أول مران، للوقوف على حالتهم البدنية قبل بدء الاستعداد لمواجهة بطل غانا.