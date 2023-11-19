شكرا لقرائتكم خبر عن هز شباك القطبين.. حكاية مدرب سيراليون مع الكرة المصرية قبل مواجهة الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعد أميدو كريم، المدير الفنى لمنتخب سيراليون، الذى يستعد لمواجهة الفراعنة فى السادسة مساء اليوم الأحد فى ثانى جولات التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، من أبرز اللاعبين الذين يمتلكون خبرة واسعة فى الكرة المصرية، لأنه قضى 8 سنوات لاعباً فى الدورى المصرى.
لعب أميدو كريم في الدوري المصري الممتاز بجمهورية شبين موسم 1994-1995، قبل انتقاله لصفوف غزل السويس موسم 1997-1998 وحتى اعتزاله فى 2002، واستطاع هز شباك فريقى الأهلي والزمالك، ولعب أيضا فى صفوف إنبى.
وكان صعود فريق غزل السويس للدوري بموسم 2001-2002، مرحلة تاريخية فارقة فى مسيرة أميدو، قبل الانتقال إلى صفوف إنبى و التى من بعدها عاد لبلاده واعتزل لعب كرة القدم.
وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب المصرى في المجموعة الأولى من التصفيات برفقة كل من "بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، وجيبوتي".
استهل منتخب مصر مشواره في تصفيات كأس العالم 2026 بفوز مقنع على جيبوتي بسداسية نظيفة كان بطلها الأول نجم ليفربول، محمد صلاح.
ويسعى المنتخب من هذه المواجهة لتأمين الصدارة بعد فوزه الكاسح على جيبوتي في الجولة الأولى الخميس الماضية بسداسية دون رد، تصدر بها مجموعته التي تضم كلا من غينيا وبوركينا فاسو وجيبوتي وسيراليون وأثيوبيا.
جدير بالذكر أن قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجح فى الحصول على حقوق البث التلفزيونى لكافة مباريات منتخب مصر الأول فى تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، بالتعاون مع شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت والبنك الأهلى المصرى وشركة اتصالات مصر، كما اشتمل الاتفاق على حقوق عرض ملخصات كافة مباريات المنتخبات الإفريقية فى باقى مجموعات التصفيات، وعدد من الحقوق التجارية الخاصة بالتصفيات.
ووعدت إدارة "أون تايم سبورتس" و قطاع القنوات الرياضية بالمتحدة انها ستقدم خدمة إعلامية متميزة لمنافسات التصفيات، وتغطية متكاملة للمشاهد أينما كان، طوال مدة التصفيات الممتدة من الان و حتى 2026، سواء من خلال البث التلفزيوني للمباريات أو الأستوديوهات التحليلية أو العديد من البرامج التي سيتم إنتاجها خصيصاً لمباريات التصفيات الإفريقية.
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