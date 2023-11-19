شكرا لقرائتكم خبر عن هز شباك القطبين.. حكاية مدرب سيراليون مع الكرة المصرية قبل مواجهة الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد أميدو كريم، المدير الفنى لمنتخب سيراليون، الذى يستعد لمواجهة الفراعنة فى السادسة مساء اليوم الأحد فى ثانى جولات التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، من أبرز اللاعبين الذين يمتلكون خبرة واسعة فى الكرة المصرية، لأنه قضى 8 سنوات لاعباً فى الدورى المصرى.

لعب أميدو كريم في الدوري المصري الممتاز بجمهورية شبين موسم 1994-1995، قبل انتقاله لصفوف غزل السويس موسم 1997-1998 وحتى اعتزاله فى 2002، واستطاع هز شباك فريقى الأهلي والزمالك، ولعب أيضا فى صفوف إنبى.

وكان صعود فريق غزل السويس للدوري بموسم 2001-2002، مرحلة تاريخية فارقة فى مسيرة أميدو، قبل الانتقال إلى صفوف إنبى و التى من بعدها عاد لبلاده واعتزل لعب كرة القدم.

ومن المنتظر أن يخوض المنتخب الوطني مواجهة سيراليون بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: محمد هاني، أحمد سامي، علي جبر، ومحمدي حمدي، وفي خط الوسط: محمود حمادة، محمد النني، أحمد سيد زيزو، وفى خط الهجوم: محمود حسن ترزيجيه، محمد صلاح، مصطفى محمد.