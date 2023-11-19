شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة: لم نحسم بديل روى رانا لقيادة المنتخب فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مجدى أبو فريخة، رئيس اتحاد كرة السلة، أن مجلس إدارة الاتحاد لم يحسم المدرب المقرر أن يقود المنتخب فى البطولة العربية التى ستقام الشهر المقبل.

وقال مجدى أبو فريخة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن الاتحاد لم يحدد، حتى الآن، البديل للكندى روى رانا والذى تم توجيه الشكر له خلال الساعات الماضية.

وأضاف رئيس الاتحاد، أنه من المقرر أن يتم عقد اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد لتحديد من يقود المنتخب فى البطولة العربية المقبلة.

يذكر أن اتحاد السلة وجه الشكر للكندى روى رانا المدير الفني للمنتخب، بعد انتهاء عقده مع الفراعنة، والذى انتهى أغسطس الماضي.

وجاء توجيه الشكر للمدرب، خاصة أن المنتخب ليس لديه ارتباطات خلال الأشهر القادمة حتى يوليو المقبل، ولن يتمكن الاتحاد من سداد الراتب طوال هذه الفترة دون أى ارتباطات، فتم الاتفاق بين الطرفين على عدم تمديد التعاقد.

يفاضل مسئولو اتحاد السلة، بين أوجستى بوش مدرب الأهلى وعمرو أبو الخير، لاختيار أحدهما لقيادة المنتخب خلال منافسات البطولة العربية التى تقام ديسمبر المقبل.