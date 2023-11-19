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كشف حساب روي فيتوريا مع الفراعنة قبل مواجهة سيراليون.. إنفو جراف

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القاهرة - سامية سيد - يواجه المنتخب الوطني الأول نظيره سيراليون فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026) فى السادسة مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات على ملعب صامويل كاتيون في دولة ليبيريا.

وخاض فيتوريا مع المنتخب 12 مباراة، حقق 10 انتصارات، وتعادل مرة، وخسر مرة، وسجل لاعبو المنتخب تحت قيادته 29 هدفا واستقبلت شباكهم 6 أهداف فقط.

 

استهل منتخب مصر مشواره في تصفيات كأس العالم 2026 بفوز مقنع على جيبوتي بسداسية نظيفة كان بطلها الأول نجم ، محمد صلاح.

 

ويسعى المنتخب من هذه المواجهة لتأمين الصدارة بعد فوزه الكاسح على جيبوتي في الجولة الأولى الخميس الماضية بسداسية دون رد، تصدر بها مجموعته التي تضم كلا من غينيا وبوركينا فاسو وجيبوتي وسيراليون وإثيوبيا.

 

جدير بالذكر أن قطاع القنوات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجح فى الحصول على حقوق البث التلفزيونى لكافة مباريات منتخب مصر الأول فى تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، بالتعاون مع شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت والبنك الأهلى المصرى وشركة اتصالات مصر، كما اشتمل الاتفاق على حقوق عرض ملخصات كافة مباريات المنتخبات الإفريقية فى باقى مجموعات التصفيات، وعدد من الحقوق التجارية الخاصة بالتصفيات.

 

ووعدت إدارة "أون تايم سبورتس" و قطاع القنوات الرياضية بالمتحدة انها ستقدم خدمة إعلامية متميزة لمنافسات التصفيات، وتغطية متكاملة للمشاهد أينما كان، طوال مدة التصفيات الممتدة من الان و حتى 2026، سواء من خلال البث التلفزيوني للمباريات أو الأستوديوهات التحليلية أو العديد من البرامج التي سيتم إنتاجها خصيصاً لمباريات التصفيات الإفريقية.

 

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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