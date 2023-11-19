الامارات | اليماحي: طموح كلباء الفوز ببطولة في الموسم الحالي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس شركة اتحاد كلباء محمد اليماحي أن هدف الفريق في الموسم الحالي هو الفوز ببطولة، وأنهم "تعاهدوا على ذلك". وكان كلباء تأهل إلى نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أول من أمس بعد الفوز على الشارقة في إياب ربع النهائي بنتيجة 2-1، ليفوز بمجموع المباراتين 5-3.

وبارك اليماحي اللاعبين الفوز والتأهل، وأضاف في تصريح صحافي: الأداء الجماعي واحترام فريق الشارقة كونه فريق كبير وصاحب انجازات ساهم بالفوز عليه والتأهل ونحن لدينا طموح ونتمنى الفوز باحدى البطولات في الموسم الحالي.

بدوره عبر مدرب كلباء، الايراني فرهاد مجيدي عن سعادته للتأهل وقال في المؤتمر الصحافي: لعبنا مباراة جيدة خصوصا واننا استعدينا لها بشكل جيد وقد كنا نعلم انها ستكون مباراة صعبة امام فريق الشارقة القوي ورغم ذلك استطعنا ان نسيطر بشكل جيد على المباراة.