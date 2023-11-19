الامارات | المنتخب يؤدي تدريباً صباحياً قبل السفر إلى المنامة.. واستبعاد الزعابي للإصابة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم صباح اليوم حصة تدريبية على الملعب الفرعي بنادي الوصل تحت قيادة البرتغالي باولو بينتو قبل السفر إلى المنامة لمواجهة منتخب البحرين بعد غد الثلاثاء على استاد البحرين الوطني ضمن الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويجري المنتخب تدريبه الرئيسي غداً على استاد البحرين الوطني في تمام الساعة السادسة و 45 دقيقة، ويسبق التدريب المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة، بينما يُعقد الاجتماع الفني في تمام الساعة 12 ظهراً من نفس اليوم. من جهة أخرى، أثبتت الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب الوسط طحنون الزعابي إصابته في العضلة الأمامية وحاجته للعلاج والراحة، حيث فضّل الجهاز الفني استبعاده من القائمة للبدء في برنامجه العلاجي.