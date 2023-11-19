تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع لمواجهة جورجيا.. لامين يامال يقود الهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي منتخب إسبانيا مساء اليوم الأحد، مع نظيره منتخب جورجيا، على ملعب ويفو خوسيه زوريلا ضمن مواجهات الجولة العاشرة لمباريات المجموعة الأولي فى تصفيات أمم أوروبا يورو 2024.

تشكيل إسبانيا المتوقع لمواجهة جورجيا

حراسة المرمى: دافيد رايا.

الدفاع: فران جارسيا، روبن لي نورماند، إنييجو مارتينيز، داني كارفخال.

الوسط: ميكيل مورينو، مارتن زوبيميندي، جافي.

الهجوم: خوسيلو، لامين يامال، ميكيل اوريارزابال.

موعد مباراة إسبانيا ضد جورجيا

من المقرر أن تنطلق مباراة إسبانيا ضد جورجيا ، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب نويفو خوسيه زوريلا بإسبانيا.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا ضد جورجيا

وتُنقل مباراة إسبانيا ضد جورجيا عبر قناة beIN Sports 1 HD.

ترتيب منتخب إسبانيا في المجموعة

ويحتل منتخب إسبانيا المركز الأول فى جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 18 نقاط، فيما يأتي منتخب جورجيا فى المركز الرابع 8 نقاط.

حيث تمكن المنتخب الإسباني من إعتلاء صدارة المجموعة برصيد ١٨ نقطة من خلال الفوز في ٦ مباريات والهزيمة في مباراة وحيدة، بينما يتواجد منتخب جورجيا في المركز الرابع برصيد ٨ نقاط من فوزين وتعادلين.

وضمنت إسبانيا التأهل للبطولة الأوروبية المقبلة التي ستقام فى ألمانيا، قبل خوض مباراتها الأخيرة بالتصفيات أمام جورجيا اليوم.