ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة منتخب مصر وسيراليون (بث مباشر) يلا شوت اليوم في تصفيات أفريقيا كأس العالم

مشاهدة مباراة منتخب مصر وسيراليون (بث مباشر) يلا شوت اليوم في تصفيات أفريقيا كأس العالم ، وارتفع معدل البحث عن القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر لكرة القدم وسيراليون، اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لتصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.ويستعرض «بوابة الفجر» فيما يلي معلومات شاملة عن «ماتش» مصر اليوم تضمن: موعد مباراة مصر وسيراليون والقنوات الناقلة، أسماء القنوات الناقلة بث مباشر مجانًا، تردد القنوات الناقلة بث مباشر لمباراة منتخب مصر، تاريخ مواجهات مصر وسيراليون، تشكيل منتخب مصر، قائمة منتخب مصر، ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم، معلق مباراة مصر اليوم، نتيجة مباراة منتخب مصر ضد سيراليون، حكم مباراة مصر اليوم.

القنوات الناقلة مباراة منتخب مصر وسيراليون (بث مباشر) اليوم في تصفيات أفريقيا كأس العالم

تعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبوت من أهم القنوات الناقلة، (بث مباشر)، لمباراة منتخب مصر ضد سيراليون، والتي حصلت مجموعة قنوات أون تايم سبورت على حق بث مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم لمباراتي الذهاب والإياب.

وتقوم قنوات أون تايم سبورت بنقل مباراة منتخب مصر ضد سيراليون، بث مباشر، على الهواء مباشرة، عبر البث الأرضي والفضائي.

وتنقل مباراة مصر وسيراليون أيضًا قنوات ssc الرياضية السعودية، وتذيع المباراة بث مباشر عبر قناتها المشفرة ssc1.

تردد قناة OnTime Sports 1 الناقلة مباراة مصر وسيراليون بث مباشر

يأتي تردد قناة OnTime Sports 1 الناقلة مباراة منتخب مصر وجيبوتي، بث مباشر اليوم، كما يلي:

القمر صناعي: نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي V

معدل الرمز: 27500

التصحيح: 5\6

مشاهدة المباراة عبر منصة فيفا بلس

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم بث كل مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 على منصته الرسمية فيفا بلس. وقال فيفا إنه بدءًا من اليوم ستنطلق التصفيات الأفريقية وسيتم نقلها على منصته الرسمية.

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وأضاف أن كل منتخبات القارة تسعي وتتنافس لتنول شرف أن تكون من بين 9 فرق ستتأهل لكأس العالم 2026 فريق آخر سيشارك في بطولة الملحق الفاصل لكأس العالم فيفا، حيث ستستضيف البطولة 48 فريقًا لأول مرة على الإطلاق.

تردد قناة ssc الجديد 2023 علي نايل سات الناقلة لمباراة مصر وسيراليون بث مباشر اليوم

يأتي تردد قناة ssc الجديد 2023 علي نايل سات وهي القناة الناقلة لمباراة مصر وسيراليون، بث مباشر، اليوم كما يلي:

تردد القناة: 125‪23.

جودة القناة HD.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي (V).

تاريخ مواجهات منتخب مصر وسيراليون

لعب منتخب مصر في مواجهة سيراليون مرتين فى تصفيات أمم أفريقيا عام 2012، وفاز المتتخي السيراليوني فى مباراة الذهاب بنتيجة 2-1، بينما كان تعادل المنتخبان على الأراضي المصرية.

موعد مباراة منتخب مصر وسيراليون والقنوات الناقلة المفتوحة في تصفيات أفريقيا لكأس العالم اليوم

تقام مباراة مصر ضد سيراليون اليوم، ونستعرض فيما يلي موعد مباراة مصر اليوم، والتى يلعب خلالها لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول كابتن محمد صلاح، كما يلي:

تقام مباراة منتخب مصر لكرة القدم ضد سيراليون اليوم، في ليبيريا، بمشاركة لاعب المنتخب المصري، ونادي ليفربول محمد صلاح، ويأتي موعد مباراة منتخب مصر وسيراليون بتوقيت القاهرة والدول العربية كما يلي:

تنطلق مباراة مصر اليوم ضد سيراليون في تمام الساعة 6 بتوقيت مصر.

ويوافق موعد مباراة منتخب مصر اليوم الساعة 7 بتوقيت السعودية.

ويأتي توقيت مباراة منتخب مصر ضد سيراليون في الساعة 8 بتوقيت الإمارات.

ويوافق توقيت ماتش منتخب مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم الساعة 7 مساءً بتوقيت الأردن.

ويأتي موعد لقاء مباراة سيراليون ضد مصر اليوم الساعة 7 مساءً بتوقيت سوريا.

ويوافق توقيت ماتش مصر وسيراليون اليوم الساعة 7 بتوقيت قطر والكويت.