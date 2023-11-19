أبرز نجوم سيراليون..سولاي تمنى إرتداء قميص إنجلترا وكامارا نافس الشناوي بأمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب مصر لمواجهة سيراليون مساء اليوم ضمن الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ويسعى الفراعنة لتحقيق الفوز من أجل مواصلة الزحف نحو حلم المونديال بعد الانتصار على جيبوتي بسداسية نظيفة في المباراة الأولى من تصفيات المؤهلة للمونديال.

ويملك سيراليون بعض اللاعبين المحترفين التي يعول عليهم المدرب أميدو كريم ، في إنجلترا وإيطاليا، وقبرص، بالإضافة لحارسه المتألق محمد كامارا الذي يلعب ضمن صفوف حوريا كوناكري، ولفت أنظار الجميع في بطولة أمم أفريقيا الماضية.

تألق محمد كامارا في أمم أفريقيا أمام كوت ديفوار والجزائر، بعد تصديه للعديد من التسديدات ليسهم في الخروج بالتعادل في المباراتين.

كامارا ومنافسة مع الشناوي

تصدى كامارا ل12 تسديدة خلال المباراتين أمام الجزائر وكوت ديفوار من ضمنهم 8 تصديات داخل منطقة الجزاء أمام كبار أفريقيا، وإجمالا 17 تصدي في دور المجموعات ما جعل الجميع يشيد بالحارس الذي رشح لجائزة الأفضل في دور المجموعات مع محمد الشناوي حارس منتخب مصر قبل أن يحصدها الأخير.

يملك منتخب سيراليون لاعبين محترفين في إنجلترا على رأسهم عثمان كاكاي قائد المنتخب ومدافع كيو بارك رينجرز صاحب ال26 عاما و شارك في كافة مباريات منتخب بلاده في أمم أفريقيا الأخيرة.

محترف سيراليون تمنى اللعب مع منتخب إنجلترا

يملك منتخب سيراليون أحد اللاعبين المحترفين في انجلترا، وهو سولاي كاي كاي وولد اللاعب صاحب ال28 عاما في العاصمة البريطانية لندن لأبوين من سيراليون و قرر تمثيل بلاده الأصلية منذ سنتين بعدما لم يتلقى استدعاء من المنتخب الإنجليزي، يلعب في الجناح الأيسر هجومي مع فريقه تشارلتون الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية في إنجلترا، وخاض معهم 7 مباريات في الدوري سجل هدف وصنع آخر.

وكان كاي كاي لاعب كريستال بالاس السابق أكد في تصريحات صحفية لشبكة بي بي سي البريطانية منذ سنتين أنه كان يتمنى اللعب لمنتخب إنجلترا لأنها الدولة التي ولد بها ما يتيح له إمكانية ذلك من أجل تحقيق حلم المشاركة في البطولات الكبرى مثل كأس أمم أوروبا والمونديال عندما كان لاعبا صغيرا لكنه في نهاية المطاف اختار تمثيل سيراليون.

وشارك مع “سيراليون" لأول مرة في يونيو 2021 في مباراتهم الحاسمة للصعود إلى أمم أفريقيا أمام بنين، ونجح الأسود في الفوز عليهم بهدف نظيف، التأهل على حسابهم بأفضلية فارق الأهداف، بعد التساوي في عدد النقاط (٧ نقاط).

كما يلعب تيرسي فورناه مع فريق ديربي كاونتي الذي ينشط في الشامبيون شيب، ويلعب صاحب ال24 عاما في مركز خط الوسط والارتكاز أيضا.

فيما يلعب المهاجم دانيال كانو صاحب ال19 عاما مع شارلتون أتلتيك في الدرجة الثانية في إنجلترا وشارك في أربع مباريات وسجل هدفين معهم.

كابيا



قرر أميدو كريم مدرب سيراليون في مباراة اثيوبيا الماضية ضمن تصفيات المونديال إشراك الثنائي "كابيا" في قلبي الدفاع، رغم صغر سنها، حيث يملك عبدولي كابيا (22 عاما) ومحمد كابيا (20 عاما)، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف.

خط الهجوم:

ويملك سيراليون في خط الهجوم، الحاج كامارا الذي يلعب ضمن صفوف راندرز الدنماركي الذي بدأ مسيرته الدولية معهم منذ عمر ال 18 عاما في 2012، لكنه كان خارج حسابات المنتخب قبل العودة من جديد.

ويملك منتخب سيراليون أوجوستوس كارجبو صاحب ال24 عاما ويلعب في مركز الجناح الأيسر والمهاجم مع فريق سيسينا الإيطالي ولم يسجل سوى ثلاث في الموسم الماضي مع فريقه.

وعلى الجانب الأيمن، لدى منتخب سيراليون جوناثان مورساي جناح أيمن فريق أيل ليماسول القبرصي ويملك اللاعب أصول سويدية ويستطيع المشاركة في الجناح الأيسر أيضا، وسجل مورساي هدفا في أمم أفريقيا الماضية أمام كوت ديفوار.