بث مباشر.. مباراة مصر وسيراليون بثاني جولات التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال

ياسر رشاد - القاهرة - مع دقات السادسة من مساء اليوم الأحد ، يحل المنتخب الوطني ضيفًا على نظيره سيراليون خلال اللقاء الذي يقام في دولة ليبريا، لحساب منافسات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.





ومن المتوقع أن يبدأ البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني ، المباراة بتشكيل متوازن خارج الديار للعودة بالثلاث نقاط ، ليأتي على النحو التالي :…

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي، محمد عبدالمنعم، علي جبر، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو.

في الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، تريزيجيه.

وتُنقل مباراة مصر وسيراليون، عبر فضائية ON Time Sports HD 1 وSSC 1 و5 HD.

ويتولى مشاري القرني مهمة التعليق على المباراة على شبكة قنوات SSC، فيما لم يعلن حتى الآن عن معلقي قناة أون تايم سبورتس.

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