فوز لاعبو سلة المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي على الرواد بالعاشر من رمضان

ياسر رشاد - القاهرة - شارك لاعبو المشروع القومى للموهبة والبطل الاولمبى "مركز كرة السلة"، فى دوري منطقة الشرقية لكرة السلة، والتى تنظمه منطقة الشرقية لكرة السلة، وذلك في المباراة التي جمعتهم مع لاعبي نادى الرواد على ملعب نادى الرواد الرياضى بمدينة العاشر من رمضان.

وقدم لاعبو المشروع أداء فني متميز خلال فاعليات المباراة، وتمكنوا من تحقيق الفوزب فارق ١٣ نقطة على الفريق المنافس، وانتهت المباراة بنتيجة ٤٩ مقابل ٣٦ للمشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي.

وبعد انتهاء المباراة، قدم الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، التهنئة للاعبين ومدرب المركز الكابتن شحته، متمنيا لهم دوام النجاح وتحقيق المزيد من البطولات.

ويعد المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي؛ أحد المشروعات المبشرة لمستقبل أفضل للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، كما يعد واحدا من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال إكتشاف ورعاية المواهب الرياضية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وفق توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل في هذا الشأن.

ويتم الكشف عن المواهب الرياضية بأحدث الطرق العلمية لاستكشاف المواهب منذ الصغر، والعمل على تنمية مهاراتهم فى مختلف الرياضات، وقد بدأ المشروع يجني ثماره من خلال ألقاب البطولات التى يحققها أعضاء المشروع الذين شاركوا مع المنتخبات الوطنية فى البطولات التى أقيمت مؤخراً، مع العلم أن الدولة المصرية أصبحت تسير بخطي ثابتة وواضحة نحو صناعة أبطال أوليمبين قادرين على المنافسة في دورات الألعاب الأولمبية.