شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسي تاو يعود للقاهرة الأربعاء للمشاركة فى تدريبات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق مسئولو النادي الأهلي مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق على تواجد الأخير فى القاهرة خلال الساعات الأولى من صباح الأربعاء المقبل، ليكون جاهزاً للمشاركة في مران الفريق مساء اليوم ذاته استعداداً لمواجهة ميدياما الغاني بدوري أبطال أفريقيا.

وشارك بيرسي تاو مع منتخب بلاده فى مباراة بنين التي أقيمت أمس، السبت، باستاد "موزيس مابيدا" ضمن منافسات الجولة الأولي من المجموعة الثالثة فى تصفيات كاس العالم 2026، والمقرر إقامتها فى كل من أمريكا والمكسيك وكندا. وفازت جنوب أفريقيا على بنين بهدفين مقابل هدف، أحرز بيرسي تاو هدفاً بعد مرور دقيقتين فقط على بداية اللقاء، بعد تلقيه تمريرة انفرد على إثرها بالمرمي، قبل أن يسدد الكرة على يسار الحارس، لحظة خروجه من مرماه.

وتلعب جنوب أفريقيا المباراة الثانية في التصفيات بعد غد، الثلاثاء، مع رواندا بملعب الأخير على أن يتوجه بعدها للقاهرة للإنضمام للأهلي الذي سيواجه فريق ميدياما يوم 25 نوفمبر الجاري بالقاهرة في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري ابطال أفريقيا.

على صعيد متصل ، حصل مسئولو الأهلي على موافقة الجهات الأمنية بحضور 15 ألف مُشجع فى مباراة الفريق أمام ميدياما الغاني، المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل 25 نوفمبر باستاد السلام في دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الأهلي مباراة بطل غانا على ملعب السلام بسبب إغلاق استاد القاهرة على خلفية زرع البذرة الشتوية، وهو ما جعل الأهلي يُفاضل بين السلام وبرج العرب لاستضافة مباراة بطل غانا، قبل أن يُقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر اختيار ملعب السلام، وتفاوض مسئولو الأهلي مع الجهات الأمنية بشأن عدد الجماهير إلى أن تمت الموافقة على حضور 15 ألف مُشجع فى المباراة.

ويخوض الأهلي ارتباطات قوية خلال الفترة المقبلة، أبرزها دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا الذي يستهله الأحمر بمواجهة فريق ميدياما الغاني يوم 25 نوفمبر الجاري بالقاهرة، علماً بأن بطل مصر الذي يحمل لقب النسخة الأخيرة من دوري الأبطال على حساب الوداد المغربي يلعب فى المجموعة الرابعة برفقة كل من، "شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني".

كما يستعد الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بالسعودية والتي يستهلها الأحمر يوم 25 ديسمبر المقبل بمواجهة الفائز من إتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.