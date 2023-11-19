شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عبد الحميد عن استبعاد ثلاثى المنتخب: "خانهم ذكاؤهم وفيتوريا يطبق سيستم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق أمير عبد الحميد، حارس مرمى النادى الأهلى السابق، على استبعاد الثلاثى "طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات" من صفوف المنتخب قائلا، "اللاعبين خانهم ذكاؤهم فى هذا الموقف برفض التدريب عقب مباراة جيبوتى".

وقال أمير فى تصريح لبرنامج صباح أون تايم عبر شاسة قناة اون تاسم سبورتس، إن فيتوريا يطبق سيستم فى المنتخب، وبالتأكيد المنتخب سيتأثر بهذا الاستبعاد لأنهم نجوم كبار وسيكون لهم دور مهم".

وأشار أمير إلى أن منتخب مصر يمتلك جهازا فنيا على أعلى مستوى ولاعبين محترفين فى دوريات كبيرة، يستطيعون تحقيق الفوزفى التصفيات ومواصلة التواجد فى الصدارة.

وقرر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، استبعاد 3 لاعبين من معسكر المنتخب الذي يواصل استعداداه لمباراة سيراليون، وذلك بعد عدم استكمال الثلاثي طارق حامد و إمام عاشور وحسين الشحات الحصة التدريبية التى أعقبت مباراة جيبوتي مع عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة، ليغادر الثلاثي معسكر الفريق.

وحقق منتخب مصر فوزًا عريضًا أمام جيبوتى، بستة أهداف دون رد، فى اللقاء الذى جمعهما مساء الخميس، على استاد القاهرة، فى إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، من المجموعة الأولى عن قارة أفريقيا.