شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج بطل الاسكواش: الشعب الفلسطينى يستحق حياة أفضل ويجب دعمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البطل المصري علي فرج، لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، على توجيه رسالة دعم للشعب الفلسطيني، خلال كلمته عقب التتويج ببطولة سنغافورة للاسكواش، والتى استضافتها سنغافورة حتى 19 نوفمبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وقال علي فرج، الشعب الفلسطيني يستحق حياة أفضل، ويجب على الجميع دعمهم في الظروف الصعبة التي يمرون بها نتيجة العدوان الإسرائيلي".

وأضاف، "اليوم أضفت اللقب رقم 36 فى مسيرتي، فخور جدا بذلك وأحاول البقاء على قمة الاسكواش لأطول فترة وسعيد بتحقيق ذلك".

وفاز علي فرج في مباراة الدور النهائي على البيروفي ديبجو إلياس المصنف الثاني عالمياً بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 78 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 6-11, 11-4, 14-12, 11-8.

بذلك يبتعد علي فرج بصدارة التصنيف العالمي عن أقرب منافسيه، البيروفي دييجو إلياس، وذلك بعد الفوز عليه غي المباراة النهائية.

يذكر أن فى منافسات السيدات بذات البطولة، توجت البلجيكية نيلي جليس باللقب عقب الفوز في المباراة النهائية على شقيقتها تيني جليس بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط:11-6, 12-10, 8-11, 5-11, 11-4.