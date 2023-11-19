شكرا لقرائتكم خبر عن موديست وكريستو ينتظمان فى مران الأهلى اليوم بعد العودة من فرنسا وتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم ثنائى الأهلى الفرنسى أنتوني موديست والتونسى محمد الضاوي كريستو، فى تدريبات الفريق اليوم، الأحد، فى بداية التحضير لمباراة ميدياما الغاني فى افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث عاد الثنائى من بلاده بعد قضاء فترة الراحة هناك.

ويستأنف فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر تدريباته اليوم، الأحد، باستاد مختار التتش بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية لمدة أسبوع عقب التعادل مع الجونة بهدف لكل فريق في الدوري المصري

ويستضيف الأهلي فريق ميدياما الغاني فى مباراة الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا، السبت المقبل فى التاسعة مساءً بالقاهرة.

ويعود المارد الأحمر لاستئناف تدريباته بدون لاعبيه الدوليين، وعلى رأسهم خماسى منتخب مصر محمد الشناوى ومحمد عبد المنعم ومحمد هانى ورامى ربيعة ومروان عطية بجانب الثنائى المالى أليو ديانج والجنوب أفريقى بيرسى تاو.

ويخضع لاعبو الأهلى لقياسات وزن قبل انطلاق أول مران، للوقوف على حالتهم البدنية قبل بدء الاستعداد لمواجهة بطل غانا.