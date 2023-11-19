منعم وخضر وكباكا وزعلوك يقودون تشكيل منتخب الشباب أمام تونس

القاهرة - سامية سيد - أعلن وائل رياض، المدير الفني لـ منتخب مصر للشباب، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره التونسى فى ثالث جولات بطولة شمال أفريقيا المقامة فى تونس، بعدما واجه شباب الفراعنة منتخبي ليبيا والجزائر فى الجولتين الأولى والثانية.

جاء التشكيل كالتالى: عبد المنعم تامر، معتز محمد، حسام عوض، حسن أبو المعاطي، أحمد خالد كباكا، يوسف السيد، عبد الرحمن خالد، عمر خضر، محمد عبد الله، محمد السيد، محمد زعلوك.

وتعادل منتخب مصر فى مباراته الأولى من البطولة أمام ليبيا بهدف لكل فريق، قبل أن يحقق انتصاراً مثيراً على الجزائر بثلاثية دون رد مساء الجمعة.

وسجل أهداف مباراة منتخب مصر ضد الجزائر كل من اللاعب عبد الرحمن خالد محمود، ومحمد عبد الله، وأحمد خالد كباكا.

وسيكون منتخب مصر للشباب اليوم أمام اختبار صعب أمام أصحاب الأرض، وحامل لقب النسخة الماضية من المسابقة.

ويعتلى منتخب تونس صدارة بطولة شمال أفريقيا برصيد 6 نقاط، يليه المغرب بنفس الرصيد من النقاط، ويأتى منتخب مصر ثالثاً برصيد 4 نقاط وفى المركز الرابع يتواجد منتخب ليبيا برصيد نقطة واحدة ويحل المنتخب الجزائري فى المركز الأخير دون نقاط.