شكرا لقرائتكم خبر عن العضلة الخلفية تهاجم أيمن أشرف فى تدريبات البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض أيمن أشرف، مدافع فريق البنك الاهلى، للإصابة أثناء التدريبات الجماعية بشد في العضلة الخلفية خلال استعدادات الفريق لاستئناف مباريات دورى Nile.

ويخضع أيمن أشرف حالياً لبرنامج تأهيلى تحت إشراف طبيب الفريق لمدة أسبوع قبل العودة مرة أخرى للمشاركة فى التدريبات الجماعية.

ويخوض فريق البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى معسكراً مغلقا بالإسكندرية خلال الفترة من 17 إلى 23 نوفمبر الجاري، استعدادا لعودة مواجهات الدوري المصري الممتاز عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

ويعمل طارق مصطفى خلال المعسكر تجهيز جميع اللاعبين فنيا وبدنيا وتطبيق بعض المهام الخططية والتكتيكية ومن المقرر أن يخوض فريق البنك الأهلي خلال المعسكر مباراة ودية تجريبية أمام فاركو بالإسكندرية الاثنين المقبل.

ويواجه فريق البنك الأهلى نظيره سيراميكا ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile"، حيث تقام الجمعة 1 ديسمبر باستاد القاهرة الدولى فى السابعة مساءً.