شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنئ علي فرج بعد تتويجه ببطولة سنغافورة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لاعب المنتخب المصري للاسكواش علي فرج والمصنف الأول عالميًا، بعد تتويجه ببطولة سنغافورة للاسكواش.

وفاز علي فرج في مباراة الدور النهائي على البيروفي ديبجو إلياس المصنف الثاني عالمياً بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 78 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط: 6-11, 11-4, 14-12, 11-8.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بنتائج أبطال مصر فى الاسكواش المتوالية تباعًا، مؤكدًا استمرار تقديم الدعم والرعاية الكاملة لكافة أبطالنا فى مختلف اللعبات، وخاصًة فى الإسكواش للحفاظ على السيادة والصدارة المصرية العالمية في الإسكواش فى ظل انضمامها للألعاب الأولمبية.