شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أهداف تفصل محمد صلاح عن عرش الأرقام القياسية مع الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر بقيادة البرتغالى روي فيتوريا لمواجهة سيراليون اليوم، الأحد، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى عن قارة أفريقيا.

وتمكن محمد صلاح قائد منتخب مصر من إحراز أربعة أهداف "سوبر هاتريك" فى شباك منتخب جيبوتي خلال اللقاء الذى انتهى بفوز الفراعنة بنصف دستة أهداف نظيفة فى افتتاح التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026. وبعد تسجيله "سوبر هاتريك" فى مرمى جيبوتى، أصبح نجم ليفربول الإنجليزي الهداف التاريخي لمنتخب مصر فى تصفيات كأس العالم بواقع 15 هدفًا. محمد صلاح حطم رقم عمرو زكي أسطورة منتخب مصر الذى سجل 12 هدفًا، وتمكن فى نفس المباراة من اعتلاء الصدارة. ويحتاج محمد صلاح لتسجيل 4 أهداف لينفرد بصدارة ترتيب قائمة هدافى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم عبر التاريخ. ويعتبر الرقم القياسي للهداف التاريخي لتصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال مُسجّلا باسم النجم الجزائري إسلام سليماني الذى سجل هدفًا فى شباك منتخب الصومال فى لقاء الجزائر والصومال الأخير؛ ليتساوى مع نجم كوت ديفوار ديديه دروجبا فى صدارة الترتيب برصيد 18 هدفًا. وتجدر الإشارة إلى محمد صلاح نجح فى التسجيل مع منتخب مصر فى مرمى جيبوتى بعد صيام دام 6 مباريات. اقترب النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، من الانضمام لقائمة أفضل 10 هدافين فى تاريخ مسابقة الدوري الإنجليزي ، بعدما واصل سجله التهديفى الرائع بقميص الريدز فى البريميرليج خلال الموسم الحالي 2023-2024. وسجل محمد صلاح هدفين فى فوز الريدز على برينتفورد بنتيجة 3-0، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "آنفيلد"، ضمن مباريات الجولة الـ 12 لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. ونجح محمد صلاح فى تسجيل 149 هدفا خلال مشاركته فى 243 مباراة بالدوري الإنجليزي بقميصى ليفربول وتشيلسى، كما صنع 68 هدفا آخرين. ويتساوى محمد صلاح فى المركز الحادى عشر بالهدافين التاريخيين للبريميرليج، مع ليس فيرنانديز نجم توتنهام وليستر سيتى وكوينز بارك رينجرز ونيوكاسل السابق. وبات النجم المصرى يحتاج لتسجيل هدف وحيد عقب فترة التوقف الدولى الحالية، في الدوري الإنجليزي، للانضمام لقائمة أفضل 10 هدافين بالبريميرليج ويعادل الرقم المسجل باسم مايكل أوين صاحب المركز العاشر برصيد 150 هدفا.

ويطمح الفراعنة لتحقيق الإنجاز والوصول إلى المونديال للمرة الرابعة فى تاريخهم، خاصة مع النظام الجديد للمونديال القادم، والذى يضمن مشاركة 9 منتخبات أفريقية.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب المصرى في المجموعة الأولى من التصفيات برفقة كل من "بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، وجيبوتي".